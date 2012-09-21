Кабмін збільшив термін укладення УРП з Chevron і Shell на 40 днів

Уряд України збільшив термін укладення угод про розподіл продукції (УРП) з компаніями Chevron і Shell на видобування вуглеводнів на Олеському і Юзовському родовищах на 40 днів — до 160 днів зі 120 днів.

Про це повідомляється в постанові Кабінету Міністрів №876 від 17 вересня 2012 року, опублікованій на урядовому порталі.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) з Юзовської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) вуглеводневим площам із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і госптовариство протягом 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають спільний операційний договір, згідно з прийнятою міжнародною практикою, або інший договір, який закріплює їхні взаємні права і обов'язки за угодою

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладання і виконання УРП розробити і затвердити протягом двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвесторові (переможцеві конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням вуглеводнів (промисловою розробкою) в межах ділянки, строком на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжений у порядку, встановленому законодавством.

У травні п.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.

На участь у конкурсах подали заявки 5 транснаціональних компаній.

Зокрема, на конкурс щодо Юзовської площі заявки подали три компанії - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а щодо Олеської площі - дві компанії - Сhevron і Eni.

Нагадаємо, в лютому Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзовської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП щодо Слобожанської (Харківська область), Скіфської і Фороської (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносних ділянок.

За прогнозами Кабінету Міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійшло 6 млрд грн як премії за підписання угод про розподіл продукції (УРП).

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