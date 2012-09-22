Держгарантії щодо боргу ЄЕСУ було підписано, але не зареєстровано – Богословська

Народний депутат від Партії регіонів Інна Богословська заявляє, що державні гарантії щодо боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) перед Міністерством оборони Росії було підписано, але їх не зареєстрували в реєстрі.

Про це І.Богословська заявила в ефірі «Шустер Live».

Вона відзначила, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка займалася газовим питанням, підняла всі необхідні документи. І.Богословська стверджує, що розслідування ТСК свідчить про те, що екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коли йшла на підписання газових контрактів у 2009 році, мала борг перед Росією в 405 млн. дол.

«Тимошенко була пов'язана з корупційними схемами вищими посадовцями Росії. А гарантії під це були виписані Лазаренком, який не мав права це робити як прем'єр-міністр, і тодішнім міністром фінансів...», - сказала вона. Водночас І.Богословська зазначила, що чиновники Мінфіну, не відобразили ці гарантії в реєстрі держави Україна. «Лазаренко і тодішній міністр підписали гарантії. Але, слава Богу, чиновники Міністерства фінансів, очевидно розуміючи, що це незаконно, не відобразили цю гарантію в реєстрі гарантійних зобов'язань України», - сказала вона. І.Богословська пояснила, що саме тому в реєстрі Мінфіну і Мін’юсту відсутня реєстрація цих гарантій. «Я думаю, що зараз на цьому будуватиметься правова позиція Міністерства юстиції. Я вважаю, що ми маємо йти до кінця, щоб довести, що Україна не повинна нести за це відповідальність. Це була схема Лазаренка, Тимошенко і російських газових кампаній», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації ЄЕСУ і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн. 53 тис 506 грн 26 коп. (близько 390 млн. дол.).

Суддя наголосив, що рішення суду набуває чинності у разі, якщо не буде подано апеляційну скаргу. У разі ж розгляду такої скарги і підтвердження даного рішення суду, воно набуває чинності після рішення апеляційної інстанції.

20 вересня прес-служба Міністерства юстиції України, яке забезпечує представництво інтересів уряду у цій справі, повідомила, що рішення Господарського суду Києва у справі за позовом Міністерства оборони Росії про борги корпорації «Єдині енергетичні системи України» буде оскаржено в апеляційному порядку.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн. грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на боці відповідача.

Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях в рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко шкоди в 19,5 млн. грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальну справу стосовно Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ було незаконно закрито в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко главою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів обчорнити ім'я Ю.Тимошенко.