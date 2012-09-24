Мінекономрозвитку шукає біржі для торгівлі вугіллям

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оголосило конкурс з відбору бірж для торгівлі вугіллям, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, критеріями для відбору бірж є зареєстрований і сплачений статутний капітал, технічні можливості торгових систем і програмно-апаратних комплексів, досвід роботи біржі, розмір плати за послуги.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 23 жовтня 2012 року, документи для участі в конкурсі приймаються до 8 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням № 1070-р від 26 жовтня 2011 року схвалив Концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля.

У документі наголошується, що існуюча модель ринку реалізації вугілля через єдиного державного оператора держпідприємства «Вугілля України», яка зіграла позитивну роль на перехідному етапі, на даний час призводить до зниження інвестиційної привабливості вугільної галузі у зв'язку з непрозорістю ціноутворення і регулювання збуту.

Тим часом перехід до біржової моделі торгівлі, в першу чергу енергетичним вугіллям, сприятиме створенню прозорого ринку вугільної продукції в Україні і впровадженню ринкового механізму ціноутворення на основі реального балансу попиту і пропозиції.

Згідно з концепцією, держава в особі профільного міністерства планує здійснювати контроль над біржовими торгами. Зокрема, Міністерство енергетики і вугільної промисловості встановлюватиме допустимі коридори коливання котирувань енергетичного вугілля за марочною приналежністю, формувати кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, а також контролювати дотримання учасниками і біржею встановлених правил.

Згідно з Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр., розробленою Комітетом з економічних реформ при Президентові України, до кінця 2012 року планується ліквідовувати ДП «Вугілля України».

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції, яка виробляється на державних шахтах. У 2010 році підприємство поставило споживачам 16,4 млн тонн вугільної продукції (з них 15,9 млн тонн — енергетичне вугілля), або 65% загального обсягу поставок державними шахтами.