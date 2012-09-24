Будівництво ЛЕП 220 кВ «Новодонбаська — Алмазна» обійдеться у 239,7 млн. грн

Кабінет міністрів України затвердив проект будівництва ліній електропередачі (ЛЕП) 220 кВ у напрямку «ПС Новодонбаська — ПС Алмазна» загальною кошторисною вартістю 239,658 млн. грн, повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго».

Згідно з повідомленням, проектом передбачене будівництво дволанцюгової повітряної лінії 220 кВ «Новодонбаська — Алмазна» протяжністю 8,2 км з утворенням лінії 220 кВ «Новодонбаська - Алмазна» і лінії 220 кВ «Новодонбаська - Михайлівка» з реконструкцією підстанції (ПС) 220 кВ «Алмазна», ПС 330 кВ «Михайлівка», ПС 500 кВ «Новодонбаська».

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Укренерго» 19 вересня розпочала будівництво лінії електропередачі 750 кВ у напрямку «Рівненська АЕС – підстанція Київська».

Загальна вартість проекту оцінюється у 415 млн. євро, з яких 300 млн. євро було залучено «Укренерго» у Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Загальна протяжність лінії становитиме 353 км. Її будівництво планується завершити до кінця 2014 року.

ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» у поточному році збільшить фінансування робіт з ремонту магістральних і міждержавних електромереж на 8% у порівнянні з 2011 роком - до 270 млн. грн.

У 2012 р. на модернізацію, реконструкцію і технічне переоснащення електромереж НЕК «Укренерго» спрямує понад 850 млн. грн.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередачі України.