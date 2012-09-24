«Чорноморнафтогаз» планує залучити кредит на 465 млн грн

Великий український видобувник газу - державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) має намір залучити кредит на суму 465 млн грн, сказано у повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, тендерні пропозиції держкомпанія прийматиме до 22 жовтня 2012 року.

Кошти планується залучити з метою поповнення обігових коштів і рефінансування кредитної заборгованості.

Кредитні кошти планується залучити строком на один рік з моменту підписання кредитної угоди.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» відкоректував суму кредитної лінії від НАК «Нафтогаз України», яка становить 2 млрд 395,75 тис грн.

«Чорноморнафтогаз» уклав кредитний договір із «Нафтогазом» 18 квітня 2012 р., а 19 квітня одержав перший транш у рамках вказаної кредитної лінії – 100 млн грн.

Черговий кредитний транш у розмірі 20 млн грн від НАК «Нафтогаз України» «Чорноморнафтогаз» одержав 15 вересня 2012 року.

Кредит надається на безвідсотковій основі з метою фінансування заходів щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів, проведення бурових робіт, облаштування діючих родовищ, заходів щодо технічного розвитку, ремонту і модернізації виробничих об'єктів, а також для погашення кредиторської заборгованості.

У червні 2011 р. «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогаз» уже підписували договір про надання кредиту на 1,278 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» перебуває 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні кошти всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тис. тонн, по нафті – 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».