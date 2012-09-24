Путін вимагає освоювати нові родовища нафти в Росії

Москва. Президент Росії Володимир Путін вимагає створити умови для освоєння нових родовищ нафти в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з міністром економічного розвитку Андрієм Бєлоусовим.

«Що стосується нафтянки, то і ваше міністерство, і Міненерго разом з керівниками наших основних компаній повинні створювати умови для освоєння нових родовищ, маючи на увазі, що багато старих вичерпуються, і потрібно освоювати нові, у тому числі і важкодоступні», - сказав В.Путін.

У свою чергу, А.Бєлоусов зазначив, що Росія вперше вступає в період, коли не буде збільшуватися експорт нафти і видобуток нафти.

«Період досить тривалий. Тобто, якщо до кризи 2007 року, з середини 2000-х років у нас десь приблизно половина нашого зростання йшла за рахунок експорту енергоносіїв та інших сировинних товарів, то зараз цей чинник практично перестане працювати», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що Росії для збалансованості бюджету необхідно забезпечити високі темпи економічного зростання - не нижче 4-5% за рік.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня на той час президент Росії Дмитро Медведєв зазначив, що 70% російського експорту на світовий ринок становлять вуглеводні.

За даними Росстату, експорт нафти з Росії у 2011 році зменшився на 2,4% порівняно з 2010 роком і становив 244,6 млн. тонн. Росія у 2011 році наростила видобуток нафти на 1,23% порівняно з 2010 роком - до 511,432 млн. тонн.

Нині уряд РФ розглядає можливість встановлення зниженої ставки вивізного митного збору на сиру нафту, видобуту при реалізації проектів з видобування надв'язкої нафти.