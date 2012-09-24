«ДТЕК Крименерго» направить 27,5 млн грн на будівництво підстанції "Кубанська"

«ДТЕК Крименерго» направить компанії «Доненергоремонт» (м. Донецьк) 27,5 млн грн на будівництво підстанції (ПС) 110/10 кВ "Кубанська" (м. Сімферополь).

Про це повідомляє «Вісник державних закупівель».

Договір на поставку обладнання було підписано 12 вересня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, компанія «ДТЕК Крименерго» завершила січень-червень з чистим збитком 424,7 млн грн, тоді як за аналогічний період 2011 року чистий прибуток становив 28,711 млн грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговано функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.

ДТЕК є найбільшим акціонером ПАТ «ДТЕК Крименерго», що володіє 57,49% акцій.