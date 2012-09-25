"Газпром" реструктуризує євроактиви, але рішення не пов'язує з розслідуванням ЄК

Правління ВАТ "Газпром" схвалило реструктуризацію європейських активів у галузі трейдингу і логістики, повідомив журналістам заступник голови правління холдингу, гендиректор ТОВ "Газпром-експорт" Олександр Медведєв.

"Правління схвалило напрямок (з реструктуризації європейськи активів - ред.), а як це буде виглядати - буде потім вирішувати", - сказав він у кулуарах форуму "Нафта і газ Сахаліну", передає РІА "Новости".

Він підкреслив, що таке рішення прийнято у зв'язку з виробничою необхідністю, а не через початок розслідування з боку Єврокомісії щодо діяльності холдингу.

"Газпром" розглядає питання незалежно від претензій Єврокомісії. Ми дійсно хочемо оптимізувати свій бізнес, це обговорюється. Питання оптимізації зовнішньоекономічної діяльності ніяк не пов'язане з претензіями Єврокомісії", - пояснив він.

Нагадаємо, Європейська комісія 4 вересня оголосила про початок антимонопольного розслідування у відношенні ВАТ "Газпром" за трьома можливими випадкам порушення конкуренції на європейському ринку. По-перше, "Газпром", імовірно, розділив ринки газу, ускладнивши вільні поставки в країни-члени ЄС. По-друге, компанія, можливо, перешкоджала диверсифікації поставок газу. Нарешті, "Газпром" міг встановити несправедливі ціни для своїх клієнтів, пов'язавши їх із цінами на нафту. Експерти вважають, що Єврокомісія має намір змусити "Газпром" перейти від контрактної схеми постачань газу на спотову.

Якщо російський холдинг буде визнаний винним, йому загрожують великі штрафи і перегляд контрактів на постачання палива європейським споживачам, що також може призвести до фінансових втрат.

У даний час "Газпром" є вертикально-інтегрованою компанією, що займається і видобутком газу, і його транспортуванням, і реалізацією, включаючи роздріб. При цьому в Євросоюзі влади вирішили розділити бізнес з видобутку і транспортування газу - відповідна вимога міститься в так званому третьому антимонопольному пакеті.