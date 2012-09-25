З 1 жовтня Росія підвищує експортне мито на нафту до 418,9 долара за тонну

Експортне мито на нафту з РФ з 1 жовтня 2012 виросте на 25,1 доларів - до 418,9 доларів за тонну з 393,8 доларів за тонну у вересні, відповідна постанова уряду розміщена в "Російській газеті", повідомляє ПРАЙМ.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в жовтні становитиме 276,4 доларів проти 259,9 доларів у вересні, підвищене експортне мито на бензин - 377 доларів проти вересневих 354,4 доларів. Мито на СВГ з 1 вересня становитиме 172,5 доларів за тонну.

Система розрахунку експортних мит на нафту і нафтопродукти "60-66" введена в РФ з 1 жовтня 2011 року.

Основним постачальником нафтопродуктів до України є Росія.