ЄБРР готовий допомогти Харківщині у розвитку енергоефективності та підприємництва

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий допомагати Харківському регіону в розвитку енергоефективності та підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час зустрічі з керівництвом Харківської облдержадміністрації сказав керівник делегації Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку Джорджіо Леччезі.

«Метою нашого візиту є одержання більшої інформації про країну. Ми зустрічаємося з державними особами на центральному і місцевому рівні, а також із підприємцями. Україна дуже важлива країна-партнер для банку», - відзначив Д.Леччезі.

За його словами, Україна має великий потенціал і великі можливості, зокрема, у Харківської області є багато можливостей у співпраці з банком.

«Ми вважаємо, що банк може більше допомагати вам у розвитку вашого регіону. Зокрема, в тих сферах, в яких банк працює, особливо в галузі розвитку енергоефективності та підприємництва, ми можемо бути дуже корисні для розвитку Харківського регіону», – наголосив член ради директорів ЄБРР.

У свою чергу голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін звернув увагу делегації на проект будівництва нової черги теплотраси «ТЕЦ-5».

За його словами, «ТЕЦ-5» має державну форму власності, «ТЕЦ-3» і «Харківські теплові мережі» – комунальну. Цього року було ухвалено рішення про те, що «ТЕЦ-5» буде виставлено на аукціон для реалізації інвестору.

«Ми сьогодні проводимо переговори з Міністерством палива і енергетики, щоб на базі цих трьох підприємств створити підприємство «Харківенерго», яке матиме єдине управління, єдині завдання і цілі, а отже, зможе ефективніше використовувати свої можливості для виробництва теплової та електричної енергії. Будівництво нової черги теплотраси дасть можливість в більшому обсягу забирати з цих двох теплоцентралей теплову енергію, яка є вторинним продуктом при виробництві електричної енергії. Це зробить її ще дешевше», – відзначив М.Добкін.

За його словами, кількість абонентів, які б купували теплову енергію підприємства «Харківенерго», була б більш як 600 тисяч, без урахування комерційних структур, які мають окремі рахунки.

М.Добкін зазначив, що керівництво Харківської області максимально зацікавлене у фінансуванні будівництва нової черги теплоцентралі.

Під час зустрічі керівництва області і делегації ради директорів ЄБРР було також презентовано промисловий, сільськогосподарський, культурний та інноваційний потенціал регіону.

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