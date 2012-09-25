На Хмельницькій АЕС відключено другий енергоблок. Спрацював захист турбіни

На Хмельницькій атомній електростанції 25 вересня о 8 годині 08 хвилин позапланово відключений від енергомережі другий блок для усунення несправностей.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості, енергоблок був відключений дією захисту турбіни, пов'язаної з підвищеною вібрацією. Причини спрацьовування захисту з'ясовуються.

Згідно з повідомленням, на даний момент в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків атомних електростанцій країни.

На другому блоці Запорізької АЕС - 29-а доба середнього планового ремонту, на другому блоці Рівненської АЕС - 19-а доба середнього планового ремонту.

Перший блок Рівненської АЕС 28 серпня виведено у резерв у зв'язку з диспетчерськими обмеженнями.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, знаходяться в межах норми, наголошується в повідомленні.

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Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.