На тлі суперечок ЄК з «Газпромом» зростає цінність транзиту через Україну - російський експерт

Москва. На тлі суперечок Єврокомісії з «Газпромом» зростає цінність транзиту через Україну.

Про це УНІАН заявив голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин Симонов.

«Ми розуміємо, що цінність українського транзиту зростає. Тому, що ми не можемо собі дозволити друге перекриття труби. Якщо ми зараз перекриємо трубу, то про всі спроби домовитися з Брюсселем можна забути», - сказав К. Симонов. При цьому він вважає, що газова співпраця з Україною йде на другий план.

«Зараз починається битва гігантів, починається практично відкрита (газова) війна між Росією та Європою. Зрозуміло, що український транзит дуже важливий, але на тлі розборок з ЄС суперечки з Україною йдуть на другий план», - вважає експерт.

На його думку, зараз Європа абсолютно чітко реалізує установку на те, що російський газ є політично небезпечним. За великим рахунком, відбувається свідоме видавлювання Росії з газового ринку, хоча заміни російському газу немає, додав він.

«Європа веде політичну гру, а Росія цим же відповідає, заявляючи про перенаправлення потоків до Китаю. Є продавець, є покупець, які жили собі довго і щасливо, але після війни з Україною 2009 року всі немов з ланцюга зірвалися і луплять один одного палицями по голові», - вважає К. Симонов.

На його думку, Єврокомісія затіяла боротьбу з «Газпромом» з метою змусити його знизити ціни і зняти штрафні зобов'язання за невиконання контракту.

«Практично мова йде про скасування принципу «take or pay», - вважає він.

Російський експерт зазначає, що сьогодні європейським компаніям це вигідно, але ситуація буде змінюватися.

«За цей пряник компаніям доведеться розплачуватися передачею регулюючих функцій в Брюссель. Сьогодні Єврокомісія робить запити на інформацію, завтра вона буде вимагати візувати газові контракти, а скінчиться це тим, що через кілька років Брюссель може запропонувати укладати довгострокові контракти тільки зі своєю участю», - сказав К. Симонов і додав, що завдання Брюсселя замкнути на собі комерційні переговори .

На його думку, зараз Єврокомісія допомагає продавити «Газпром», при тому, що російська монополія йшла на поступки і без Брюсселя.

«За останні три роки багато європейських компаній уже двічі отримали знижки, причому дуже пристойні», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня 2011 року за ініціативою Європейської комісії в офісах дочірніх і залежних компаній ВАТ «Газпром» у Центральній та Східній Європі, а також в офісах деяких європейських покупців ВАТ «Газпром» пройшли несподівані інспекції, спрямовані на перевірку дотримання конкурентного законодавства ЄС .

4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» в Європейському Союзі.

13 вересня Європейський парламент зобов'язав країни-члени Європейського Союзу розкривати інформацію про енергетичні угоди з третіми країнами.

Згідно з документом, протягом трьох місяців з моменту набуття ним чинності, країни-члени ЄС повинні інформувати Єврокомісію про деталі двосторонніх угод в енергетичній сфері з третіми країнами, після чого Єврокомісія протягом 9 місяців має здійснити оцінку відповідності цих угод внутрішнім правилам ЄС, у тому числі антимонопольному законодавству і законодавству щодо функціонування єдиного ринку.

Крім того, країни-члени зможуть долучати Єврокомісію до всіх нових переговорів щодо угод в енергетичній сфері як спостерігача. Якщо ж в ході переговорів не вдається досягти повної відповідності законодавству ЄС, тоді проект угоди повинен ще до формального завершення переговорів передаватися для оцінки Єврокомісії, яка має зробити висновки протягом 4 тижнів.