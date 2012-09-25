ТНК-ВР інвестує 1 млн євро в розвиток українського ринку авіапалива

Російсько-британська ТНК-ВР, з активами в Україні, планує до кінця першому півріччі 2013 року інвестувати в розвиток українського ринку авіапалива близько 1 млн євро, збільшивши кількість аеродромних паливозаправників до десяти з семи, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, рішення про придбання додаткової паливозаправної техніки, яка використовується для здійснення заправки повітряних суден, прийнято після аналізу ситуації на ринку авіапалива.

Як наголошується в повідомленні, компанія ТОВ "АТЗК", що входить в ТНК-ВР, стане власником найсучаснішого парку спеціалізованої техніки, що дозволить збільшити обсяг заправок авіапалива "в крило" і значно підвищить ефективність операцій в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни".

"Останнім часом ми спостерігаємо збільшення попиту на авіапаливо в аеропортах присутності нашої компанії. Ми вважаємо, що таке капіталовкладення, як купівля сучасних і високоякісних машин італійського виробника Nuovа Manaro - це стратегічний крок, який дозволить збільшити обсяги реалізації авіапалива "в крило" в Україні", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова керівника "Авіа Україна і Білорусь" ТНК-ВР Кирила Молоденкова.

У свою чергу керівник напрямку В2В ТНК-ВР в Україні Геннадій Ладиженський, який також цитується в прес-релізі, відзначає стратегічну важливість для групи українського ринку авіапалива. За його словами, компанія має намір розширювати свою присутність і нарощувати частку в даному сегменті ринку.

Паливну техніку для ТОВ "АТЗК" поставить ТОВ "ДКДжет". Сучасні аеродромні паливозаправники укомплектовані складним устаткуванням і до їх обслуговування пред'являються особливі вимоги безпеки.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня поточного року російсько-британська компанія ТНК-ВР призначила керівників ключових напрямків в Україні.

Компанія ТНК-ВР в 2013 році має намір подвоїти продажі скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) в Україні.

У жовтні 2012 року ТНК-ВР планує ввести в експлуатацію першу власну газонакопичувальними станцію (ГНС) з метою розвитку продажів і контролю якості палива для корпоративних клієнтів.

ТНК-BP також планує орендувати газонаповнювальні станції, які забезпечать компанії якісний комплекс послуг з перевалки СВГ. Здійснювати постачання СВГ планується з нафтопереробних заводів в Оренбурзі, Рязані, з "Ярославнафтооргсинтезу", а також Мозирського НПЗ у Білорусі.

На початку вересня виконавчий директор компанії Герман Хан в своєму інтерв'ю журналістам зазначив, що компанія веде переговори з кількома претендентами про продаж Лисичанського нафтопереробного заводу в Україні.

Довідка УНІАН. ТОВ "АТЗК" входить в напрямок В2В ТНК-ВР в Україні. Займається поставками авіапалива "в крило" в аеропортах "Бориспіль", "Жуляни", "Сімферополь". На сьогоднішній день компанія обслуговує регулярні рейси таких великих перевізників, як МАУ, KLM, Air France, Turkish Airlines, WizzAir, а також інших міжнародних та українських авіакомпаній. Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).