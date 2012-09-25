Україна за сім місяців скоротила імпорт газу з РФ в грошовому виразі до 7,934 млрд дол.

Україна за сім місяців 2012 року скоротила імпорт російського газу до 7,934 млрд доларів, що на 7,7% менше обсягу закупівель за аналогічний період 2011 року, повідомляє Держстат України.

Минулого місяця держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за сім місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 19 млрд куб. м, що на 39% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Держстат також повідомляє про скорочення імпорту нафти (включаючи газовий конденсат) у першому півріччі 2012 року до 908,9 млн доларів, що на 65,3% менше обсягу імпорту за аналогічний період 2011 року.

Водночас імпорт країною кам'яного вугілля зріс за сім місяців 2012 року до аналогічного періоду 2011 року на 26,2% до 1,821 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів із 40 мільярдів у 2011 році й порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися діючого газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи в розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.