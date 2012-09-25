«Чорноморнафтогаз» накопичив у Глібовському ПСГ 0,8 млрд куб. м газу

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) станом на вівторок, 25 вересня, накопичило у Глібовському підземному сховищі газу (ПСГ) у рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2012-2013 рр. 0,8 млрд куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, з кінця квітня 2012 року «Чорноморнафтогаз» закачав у Глібовське підземне сховище 300 млн кубометрів природного газу.

«Обсяг активного газу в сховищі становив 25 вересня близько 800 мільйонів кубометрів, і закачування триває», - зазначено у повідомленні.

Загальне споживання «блакитного палива» в Криму з листопада 2011 р. до березня 2012 року становило понад 1 300 мільйонів кубометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, на 12 жовтня 2011 року компанія «Чорноморнафтогаз» накопичила в Глібовському підземному сховищі газу (ПСГ) у рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2011-2012 рр. 0,757 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Глібовське ПСГ створено на базі використаного Глібовського газоконденсатного родовища в 1991 році. ПСГ призначене для регулювання сезонної і добової нерівномірності споживання газу у Криму.

На Глібовському ПСГ пробурені 134 свердловини (експлуатаційних - 120, тих, що використовуються при відборі та закачуванні, - 70). До складу виробничого комплексу входить компресорна станція, установки очищення та сепарації газу.

Максимальний обсяг активного газу в Глібовському ПСГ становить 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн куб. м.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».