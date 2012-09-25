ДТЕК збільшив чистий прибуток на 11,2%

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Ринатом Ахметовим, у січні-червні 2012 року збільшив консолідований чистий прибуток в річному виразі на 11,2% - до 2,447 млрд грн, повідомляється у фінансовому звіті холдингу.

Виручка ДТЕК у першому півріччі зросла у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 107,6% - до 38,315 млрд грн. Показник EBITDA за цей період збільшився на 55,8% - до 7,898 млрд грн. Рентабельність за EBITDA знизилася в січні-червні 2012 року до 20,6% із 27,4% у першому півріччі 2011 року.

ДТЕК також повідомляє, що його капітальні вкладення за шість перших місяців 2012 року зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 210% - до 4,192 млрд грн.

«ДТЕК увійшов у нову фазу свого розвитку – період якісної інтеграції і модернізації нових активів. Придбання кінця 2011 - початку 2012 років дозволили нам уже сьогодні істотно наростити операційні результати», - цитує звіт гендиректора ДТЕК Максима Тимченка.

«Перед нами стоїть складне завдання підвищення їхньої операційної ефективності, реформування бізнес-процесів, значної зміни системи і ставлення працівників до питань техніки безпеки та охорони праці. Ми розуміємо, що майбутнє нашого бізнесу безпосередньо залежить від якісної та продуманої модернізації і реконструкції всього ланцюжка виробництва», - заявив М.Тимченко.

Як повідомляв УНІАН,у першому півріччі 2012 року ДТЕК збільшив експорт електроенергії на 100,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 4,3 млрд кВт/год.

За шість місяців поточного року сумарний відпуск електроенергії зріс на 53,8% - до 25,621 млрд кВт/год., закупівля на Оптовому ринку електроенергії для постачання споживачам зросла на 234,9% - до 23,606 млрд кВт/год.

Видобуток вугілля холдингом зріс за цей період на 75,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 20,048 млн. тонн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Белозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕС-Енерговугілляь», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві.