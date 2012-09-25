«Укртрансгаз» накопичив у підземних сховищах 18,3 млрд куб. м газу

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила у підземних сховищах (ПСГ) 18,3 млрд куб. м газу, повідомляє прес-служба компанії.

За даними "Укртрансгазу", з квітня до 22 вересня 2012 року обсяг закачування газу в підземні сховища становив 11,4 млрд куб. м.

«Закачування газу в підземні сховища проводиться в рамках підготовки до опалювального сезону 2012-2013 рр.», - йдеться у повідомленні компанії.

Дані щодо обсягу закачування газу представлені без урахування підземного сховища «Чорноморнафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» накопичив у Глібовському ПСГ 0,8 млрд куб. м газу.

За словами міністра палива і енергетики України Юрія Бойка, на початок опалювального сезону в ПСГ України буде накопичено 21 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією України.