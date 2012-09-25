Росія вважає нормальним, що її енергоресурси не підпадають під ЗВТ СНД

Ніяких суперечностей у тому, що на російські енергоресурси не розповсюджуються норми договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД або норми СОТ, немає.

Про це заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач сказав у ході відеомосту Москва - Київ на тему: “Більше, ніж СНД: новий формат співпраці у рамках Співдружності”.

“Згідно з Угодою про Зону вільної торгівлі, узгоджено список, за яким у взаємній торгівлі Росія зберігає експортне мито на енергоресурси. Це питання наших відносин не з Україною, а із зовнішнім світом: не може бути для України один режим, а для Німеччини - інший. Хоча і для України є пільговий режим через угоди про Чорноморський флот, тому немає ніякої суперечності ані із Зоною вільної торгівлі, ані із СОТ”, - сказав А.Клепач.

Щодо питання про можливість доступу до “російської труби” інших країн для транспортування газу, він повідомив, що відповідні переговори ведуться.

“Якщо говорити про угоду з транзиту, то ці переговори велися раніше, вестимуться далі”, - сказав А.Клепач.

Він розповів також, що усередині Митного союзу вже ухвалено цілу низку рішень щодо транзитних ставок.

“Із 2013 року має бути врегульоване питання щодо режиму залізничних поставок. Фактично, будуть єдині правила і єдина тарифна політика з перевезень. Звідси і рух товарів буде значно вільніший”, - сказав А.Клепач, додавши, що ці дії реалізовуватимуться в рамках МС.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна після набуття чинності Договором про зону вільної торгівлі СНД порушить питання про можливість використання транзитних газових потужностей Росії.

Нагадаємо, Договір про зону вільної торгівлі передбачає, що країни-учасниці вступають у переговори з розробки угоди щодо транзиту трубопровідним транспортом і завершують такі переговори упродовж 6 місяців після набуття чинності Договором про ЗВТ СНД.

Довідка УНІАН. Договір про ЗВТ СНГ набуває чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію у депозитарій СНД.

9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.