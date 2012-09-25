Янукович має великі сподівання на співробітництво з Chevron

Нью-Йорк. Україна покладає великі сподівання на співробітництво з компанією Chevron щодо розробки родовищ газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович на початку зустрічі з президентом компанії Chevron по Північній Америці Гері Лукеттом.

"Ми вже майже партнери", - зазначив В.Янукович, звертаючись до представника компанії, що виграла в Україні тендер на розробку Олеського родовища.

Президент зауважив, що хотів би почути, як проходив конкурс і чи відчувала себе компанія комфортно під час нього.

Також В.Янукович висловив бажання обговорити майбутню співпрацю з компанією.

Г.Лукетт також висловив думку, що сторони мають великі перспективи співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня ц.р. компанія Chevron була визнана переможцем тендеру на укладення угоди про розподіл продукції на Олеській площі (Львівська та Івано-Франківська області). Прогнозні ресурси площі оцінюються в 3 трильйони кубічних метрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн на етапі промислової розробки.

Очікується, що Сhevron почне промисловий видобуток сланцевого газу на Олеській площі в 2017 році.