Україна скоротила транзит російського газу на 22%

Україна в січні-серпні 2012 року скоротила транзит російського газу до 56,163 млрд куб. м, що на 22% менше показника за аналогічний період 2011 року, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у серпні обсяг транзиту порівняно з серпнем 2011 року скоротився на 11,9% - до 5,574 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко і голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер обговорили питання забезпечення «Нафтогазом України» безперебійного транзиту російського газу до Європи в майбутній осінньо-зимовий період.

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні обігові кошти для закупівлі газу з метою закачування в ПСГ.

Станом на 25 вересня компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах 18,3 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.