Статдані зі США знизили ціну нафти

На світових торгах у середу, 26 вересня, ціни на нафту падають на фоні статданих зі США, а також заяв глави ФРБ Філадельфії про можливу безрезультатність чергового раунду програми пом'якшення.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,41 долара, або на 0,45%, - до 90,96 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent скоротилася на 0,49 долара, або 0,44%, - до 109,96 долара за барель.

За даними Американського інституту нафти, запаси сировини на гуртових складах США за минулий тиждень зросли на 335 тисяч барелів - до 361,8 млн. барелів, що є максимальним показником з 24 серпня поточного року. Пізніше будуть опубліковані аналогічні статдані Міністерства енергетики США, передає Bloomberg.

Крім того, видобуток нафти в Іраку збільшився до 3,32 млн. барелів на день, що є найвищим показником з 1979 року.

Тим часом негатив на ринок внесли дані Citigroup, згідно з якими в поточному році споживання нафти у світі зросте до 89,7 млн. барелів на день проти прогнозованого раніше збільшення до 90,1 млн. барелів.

Розчарували ринок і заяви глави ФРБ Філадельфії Чарльза Плоссера, який вважає, що оголошений ФРС третій етап програми кількісного пом'якшення буде неефективним.