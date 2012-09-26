Українські НПЗ скоротили переробку нафтосировини на 46,4%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) спільно з державним Шебелинським ГПЗ у січні-серпні 2012 року скоротили обсяг переробки нафтової сировини до 3,293 млн тонн, що на 46,4% менше за показник за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У серпні 2012 року обсяг переробки нафтової сировини впав порівняно з серпнем 2011 року на 59,1% – до 308,4 тис. тонн.

Поставки нафти на НПЗ країни за вісім місяців поточного року зменшилися, за підсумковими даними міністерства, порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 43,4% – до 3,008 млн тонн. Зокрема, поставки імпортної нафти впали на 69,6% – до 1,194 млн тонн.

Міненерговугілля повідомляє, що виробництво бензину в країні у січні-серпні 2012 року скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 39,8% – до 1,194 млн тонн, виробництво дизельного пального впало на 45,3% – до 0,996 млн тонн, а мазуту – на 59,8%, до 0,556 млн тонн.

Довідка УНІАН. В Україні розміщено шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, порівняно з 2010 роком, - до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.