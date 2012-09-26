Кредитну угоду з Китаєм щодо "газифікації" вугілля можуть підписати наприкінці листопада

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко прогнозує підписання кредитної угоди з Китаєм для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля з посиланням за заяву міністра під час візиту 25 вересня в місті Первомайськ (Луганська область).

Міністр відзначив, що дану технологію з газифікації вугілля ми беремо у компанії Shell. Ця технологія випробувана в Китайській Народній Республіці. Там працює 15 таких підприємств.

Також Ю.Бойко наголосив, що три підприємства ми будуватимемо в Україні, зокрема, одне - в Луганській області, одне - в Донецькій і одне - в Одеській, за гроші Китайського банку розвитку.

«Ми майже рік відпрацьовували цей механізм, і наприкінці листопада підпишемо кредитну угоду з цього проекту», - заявив Ю.Бойко.

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР підписали угоду, яка передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн. дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Відповідний протокол було підписано 13 липня 2012 року першим заступником міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігорем Поповичем і уповноваженим представником Державного банку розвитку КНР Лю Бо.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.

Довідка УНІАН. У рамках українсько-китайської співпраці у вугільній галузі Державний банк розвитку КНР виділив кредит у розмірі 85 млн. дол. США на модернізацію шахти імені Мельникова ВАТ «Лисичанськвугілля». Перший транш у розмірі 16 млн. дол. вже одержано в червні цього року. Загалом, рамкова угода про співпрацю у вугільній галузі, підписана у вересні 2010 року, передбачає залучення грошових коштів для модернізації державних вуглевидобувних підприємств на загальну суму понад 1 млрд дол.