«Східна інвестиційна група» побудує в Іванкові ТЕС на біопаливі

Компанія «Східна інвестиційна група» побудує до листопада теплоелектростанцію (ТЕС), що працює на твердому біопаливі, за 14 млн. доларів, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, будівництво станції ведеться у селищі Іванків (Київська область) і вже реалізоване на 80%.

Також у повідомленні наголошується, що проектна потужність ТЕС, якої планується досягти в березні 2013 року, становитиме 18 мегаватів.

Територія станції становить 7 га, з яких 70% віддано під сховища сировини (деревної тріски, соломи, бадилля і шкаралупи кукурудзи і соняшнику).

Казани 6-мегаватної потужності були сконструйовані на замовлення у США, а турбіни станції – індійського виробництва.

У повідомленні також мовиться, що компанія «Східна інвестиційна група», з посиланням на голову Ради директорів Олексія Бутенка, не має наміру зупинятися на досягнутому і в найближчому майбутньому планує запустити ще чотири ТЕС на твердому біопаливі потужністю від 10 до 14 мегаватів кожна.

Також О.Бутенко заявив, що створив нову компанію «EIG Engineering», яка готова допомогти потенційним інвесторам побудувати станцію на біопаливі, з урахуванням усіх ризиків і українських реалій.

Довідка УНІАН. «Східна інвестиційна група» – інвестиційний холдинг, заснований у 2006 р.

На початку 2010 року «Східна інвестиційна група» розпочала реалізацію проекту в галузі енергетики. Інвестовано понад 20 млн. доларів у будівництво мережі електростанцій на альтернативних видах палива.

До реалізованих проектів компанії належать: житловий будинок «Тріумфальна арка» (м. Київ), житловий будинок «Капітолій» (м. Київ), житловий будинок «Вітрило» (м. Київ), елітний заміський клуб верхової їзди «Butenko Stable» (с. Проців).