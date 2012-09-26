Підприємства ТКЕ в цьому році заборгували за газ 4,9 млрд грн

В Україні заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий газ у поточному році становить 4,9 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Колбушкін в середу в ході засідання Міжвідомчої робочої групи з питань підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років.

За його даними, в середньому рівень розрахунку підприємств теплокоммуненерго за газ в Україні становить 60%.

При цьому найгірше розраховуються за енергоносій підприємства Волинської, Дніпропетровської (38%), Житомирської (42%), Тернопільської (40%) областей та Криму (36%).

Ю. Колбушкін закликав вжити заходів для того, щоб максимально провести розрахунки за газ до початку майбутнього опалювального сезону.

Він також зазначив, що регіонам на погашення різниці в тарифах виділили 2,7 млрд грн, з яких проведені розрахунки на 2,153 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в поточному році з держбюджету виділено 6,9 млрд грн на погашення різниці в тарифах і поліпшення розрахунків. На сьогодні профінансовано 2 млрд грн. Ще на 2,3 млрд грн документи подані до Мінфіну та очікується фінансування.

Заборгованість підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ у 2011 році становить 6 млрд 236,5 млн грн.