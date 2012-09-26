Австрійська компанія Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellscha (RAG) зацікавлена ​​в розвитку вуглеводневого бізнесу на території Західної України, включаючи дослідження, видобуток, обробку та продаж сировини.

Про це повідомила консалтингова компанія «Астра», яка виступає партнером RAG в Україні.

Довідка УНІАН. «Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft» - один з провідних операторів газового зберігання, а також видобутку нафти і газу в Європі. Штаб-квартира компанії розташована у Відні, Австрія. За останні кілька років «RAG» розширила свої дослідницькі та виробничі проекти в Німеччині, Угорщині, Польщі та Україні.