Австрійська RAG зацікавлена ​​в розвитку вуглеводневого бізнесу у Західній Україні
19:30, 26 вересня 2012Енергетика
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Австрійська компанія Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellscha (RAG) зацікавлена в розвитку вуглеводневого бізнесу на території Західної України, включаючи дослідження, видобуток, обробку та продаж сировини.
Про це повідомила консалтингова компанія «Астра», яка виступає партнером RAG в Україні.
Довідка УНІАН. «Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft» - один з провідних операторів газового зберігання, а також видобутку нафти і газу в Європі. Штаб-квартира компанії розташована у Відні, Австрія. За останні кілька років «RAG» розширила свої дослідницькі та виробничі проекти в Німеччині, Угорщині, Польщі та Україні.
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