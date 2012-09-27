Україна наполягає на гарантіях для держав, що відмовилися від ядерних арсеналів

Україна наполягає на гарантіях безпеки для держав, які відмовилися від своїх ядерних арсеналів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав, виступаючи на Пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

"Ми наполягаємо: гарантії безпеки для держав, які відмовилися від своїх ядерних арсеналів та пішли на інші стратегічні поступки, мають бути відображені в юридично зобов’язуючих міжнародних документах", - сказав Президент.

Звертаючись до проблематики міжнародної безпеки, В.Янукович наголосив на глибокій відданості України справі побудови більш безпечного та захищеного світу. "Ця відданість – у національній свідомості українців, в якій відбилися лихоліття воєн, тоталітаризму й голодоморів, а також наслідки Чорнобильської аварії – найбільшої техногенної катастрофи в історії людства", - сказав він. За словами Президента, тому прагнення України вберегти світ від подібних до пережитих нами трагедій виходить від самого серця українців. Упродовж понад двох десятиліть своєї незалежності Україна є послідовним прибічником курсу глобального ядерного роззброєння та нерозповсюдження.

"Ми добровільно відмовилися від третього в світі за потужністю ядерного арсеналу, ми дотрималися свого слова й цього року повністю вивезли із країни останні запаси високозбагаченого урану", - наголосив він. В.Янукович вважає, що ці важливі кроки, а також проведення минулого року в Києві Саміту з мирного та інноваційного використання ядерної енергії, є гідними наслідування.

"У цьому ж світлі розглядаю Спільну декларацію України, Мексики та Чилі – країн, які доклали особливих зусиль з нейтралізації ризиків використання високозбагаченого урану. Декларація залишається відкритою до приєднання. На жаль, досі нереалізована амбітна мета поступової повної ліквідації ядерної зброї", - наголосив він.