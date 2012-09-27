Ціни на нафту ростуть після зниження напередодні

Світові ціни на нафту вранці у четвер, 27 вересня, коригуються вгору після зниження на 0,4-1,5% напередодні, проте зростання стримується публікацією даних від Міненерго США, а також негативом, що зберігається, з Іспанії, повідомляє РІА "Новости".

Згідно з даними бірж, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) до 9.40 мск зросла на 0,23 долара, або на 0,26%, - до 90,21 долара за барель. При цьому за підсумками торгів у середу ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 1,5% - до 89,98 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,01 долара, або 0,01%, - до 110,03 долара за барель.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (за винятком стратегічних запасів) за тиждень, що завершився 21 вересня, знизилися на 2,4 мільйона барелів, або на 0,7% - до 365,2 мільйона барелів. Загальне споживання палива в країні за чотири тижні, що завершилися 21 вересня, скоротилося на 1,1% до 18,4 мільйона барелів на день, що є мінімальним рівнем з 6 квітня поточного року.

Пізніше в четвер на динаміку цін на "чорне золото" можуть вплинути низка статданих з єврозони і США, а також новини з Іспанії.