Будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива розпочнеться 4 жовтня

Урочиста церемонія початку підготовчих робіт з будівництва українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива відбудеться 4 жовтня поточного року в селищі Смоліне (Кіровоградська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний представник ВАТ «ТВЕЛ» в Україні Олександр Іванов у рамках Х Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України».

Також він зазначив, що в церемонії планується участь прем'єр-міністра України Миколи Азарова, міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка і генерального директора Держкорпорації «Росатом» Сергія Кирієнка.

«Повномасштабні будівельні роботи на майданчику розгорнуться трохи пізніше – після розробки і затвердження проектної документації», - сказав О.Іванов.

Також він зазначив, що перша черга виробництва буде введена в експлуатацію своєчасно – відповідно до затвердженого графіка, наприкінці 2015 року.

В ході дискусії О.Іванов заявив, що проектна потужність заводу становитиме 800 тепловиділяючих складок (ТВС) на рік.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня віце-президент «ТВЕЛ» Василь Константинов заявив, що будівництво заводу з фабрикації ядерного палива в Україні розпочнеться восени поточного року. При цьому він зазначив, що остаточна вартість будівництва заводу багато в чому залежить від української сторони.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до затвердженого ТЕО, загальна вартість проекту становить близько 460 млн. дол. При цьому першої черги – 324,5 млн. дол.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництву ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілено таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити 2013 року.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.