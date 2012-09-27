Україна готова приймати до 5 млрд кубометрів газу на рік із Європи - «Укртрансгаз»

Україна готова вже зараз вживати до 5 млрд кубометрів природного газу на рік у реверсному режимі (з Європи в Україну), а в перспективі - до 20 млрд кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу, присвяченого нафтогазового комплексу України, заявив заступник головного інженера компанії «Укртрансгаз» Олег Михалевич.

«Ми вжили заходів, які дозволяють здійснювати прийом реверсних обсягів газу близько 5 млрд і довести цю цифру до 20 млрд», - повідомив О.Михалевич

Так О.Михалевич зазначив, що на сьогодні резерв пропускної спроможності української газотранспортної системи на західному кордоні становить близько 40 млрд кубометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер і міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко під час візиту міністра до Брюсселя обговорили можливість реверсивних поставок газу зі Словаччини.

У травні цього року компанія «Нафтогаз України» підписала рамкову угоду з німецькою компанією RWE Supply & Trading щодо купівлі/продажу газу. Документ не фіксує зобов'язання сторін з придбання певних обсягів газу, передбачається, що для цього будуть укладатися окремі угоди.

Раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що Київ розглядає можливість закупівлі газу в країнах Європи, зокрема російського походження, оскільки навіть у такому разі це буде "вигідніше, ніж закуповувати газ безпосередньо у «Газпрому».

Варіант реверсного використання частини газотранспортної системи дозволить імпортувати в країну газ трубопроводами не тільки з Росії, а й з Євросоюзу. Такі заходи дозволять знизити ціну імпортного газу на вітчизняному ринку.