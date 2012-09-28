Новини з Мадрида і ситуація на Близькому Сході підняли ціну нафти

На світових торгах у п'ятницю, 28 вересня, ціни на нафту зростають на тлі позитивних новин з Іспанії з приводу ухвалення бюджету економії і заяв прем'єр-міністра Ізраїлю щодо ядерної програми Ірану.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже піднялася на 0,46 долара, або 0,50%, - до 92,31 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,33 долара, або 0,29%, - до 112,34 долара за барель.

Іспанський уряд затвердив проект бюджету країни на 2013 рік, який передбачає економію 50 млрд євро.

Крім того, подорожчання "чорного золота" підтримує збереження напруженості на Близькому Сході. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що завершення Іраном - третього найбільшого виробника нафти серед країн ОПЕК - 90% робіт зі створення ядерної зброї має стати тією "червоною лінією", перетин якої повинен викликати жорстку реакцію міжнародної спільноти, передає Bloomberg.