«ДТЕК Дніпрообленерго» оштрафовано за зловживання монопольним становищем

Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало «ДТЕК Дніпрообленерго» на 30 тис. грн за зловживання монопольним становищем. Про це УНІАН повідомили у тервідділенні АМКУ.

Ухвала була прийнята 14 вересня ц.р.

Як встановило тервідділення, «ДТЕК Дніпробленерго» не видавало технічних умов комунальному підприємству "Кріворіжтепломережа", пояснюючи свої дії наявністю заборгованості за електроенергію.

«Це суперечить нормативно-правовим актам і могло призвести до зриву графіка підготовчих робіт до опалювального періоду, оскільки невидача технічних умов позбавляє споживача права набувати у «Дніпробленерго» поставки електричної енергії», - йдеться у повідомленні Дніпропетровського тервідділення АМКУ.

Вказані дії підприємства суперечать вимогам чинного законодавства і призвели до утиску інтересів споживачів.

У ході розгляду справи ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» визнало факт вчинення порушень і видало технічні умови КП «Кріворіжтепломережа».

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» (в кінці червня ц.р. перейменоване у ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») – найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК (у середині квітня 2012 року DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,100 млн. грн).

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).