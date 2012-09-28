Аналітики через кризу знизили прогнозну ціну нафти на світовому ринку

Міжнародні аналітики знизили прогнози цін на нафту на світовому ринку до кінця 2012 року і на майбутній рік, враховуючи сповільнення зростання світової економіки і меншу вірогідність перебоїв у поставках з Близького Сходу, повідомляє Reuters.

Середня ціна нафти Brent цього року становитиме 109,90 доларів за барель, що на 2,10 долара нижче за середню ціну за дев'ять місяців цього року, припускають 32 аналітики, опитані Рейтер. Консенсус-прогноз на 2013 рік знизився на 30 центів у порівнянні з серпневим опитуванням - до 106,90 долара за барель.

"Ми вважаємо, що і Brent, і WTI й далі будуть дешевшати у наступні тижні, місяці і квартали", - сказав стратег GAIN Capital Кріс Тевер.

Тільки чотири аналітики вважають, що в 2013 році Brent у середньому коштуватиме дешевше ніж 100 доларів.

"Ми чекаємо, що третій етап "кількісного пом'якшення" не матиме великого впливу на ціну нафти. Це видно вже з назви: оскільки це третій етап, основні вигоди від великомасштабного придбання активів уже досягнуті", - вважає аналітик Capital Economics Джуліан Джессоп.

На його думку, середньорічна ціна Brent становитиме 85 доларів за барель у 2013 і 2014 роках.

Середньорічна ціна американського індикативного сорту WTI становитме, за усередненим прогнозом аналітиків, 95,30 долара у 2012 році, 98,20 долара у 2013 році і 100,70 долара у 2014 році.