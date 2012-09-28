Падіння ціни нафти на світовому ринку триватиме

Міжнародні аналітики знизили прогнози цін на нафту на світовому ринку до кінця 2012 року і на майбутній рік, враховуючи уповільнення зростання світової економіки і меншу вірогідність перебоїв у поставках з Близького Сходу, повідомляє Reuters.

Середня ціна нафти Brent цього року становитиме 109,90 долара за барель, що на 2,10 долара нижче за середню ціну за дев'ять місяців цього року, передбачають 32 аналітики, опитані Рейтер. Консенсус-прогноз на 2013 рік знизився на 30 центів порівняно з серпневим опитуванням - до 106,90 долара за барель.

"Ми вважаємо, що і Brent, і WTI продовжать дешевшати у наступні тижні, місяці і квартали", - сказав стратег GAIN Capital Кріс Тевер.

Лише чотири аналітики вважають, що в 2013 році Brent у середньому коштуватиме дешевше 100 доларів.

"Ми очікуємо, що третій етап "кількісного пом'якшення" не здійснить великого впливу на ціну нафти. Це видно вже з назви: оскільки це третій етап, основні вигоди від великомасштабного придбання активів вже досягнуті", - вважає аналітик Capital Economics Джуліан Джессоп.

На його думку, середньорічна ціна Brent становитиме 85 доларів за барель у 2013 і 2014 роках.

Середньорічна ціна американського індикативного сорту WTI становитиме, за усередненим прогнозом аналітиків, 95,30 долара у 2012 році, 98,20 долара у 2013 році і 100,70 долара у 2014 році.