Президент "Галнафтогазу": Єдиний важіль регулювання ціни пального – податкове навантаження

В Україні ростуть ціни на бензин. Експерти прогнозують посилення цієї тенденції. Про причини подорожчання пального в Україні і як держава може впливати на ринок нафтопродуктів в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН розповів президент концерну "Галнафтогаз" (АЗС "ОККО") Віталій Антонов.

- Пане Віталію, які основні чинники зумовлюють зараз підвищення цін на пальне в Україні? Наскільки високим є вплив зовнішніх факторів на наш роздрібний ринок?

- Основна причина (подорожчання пального) - це зростання цін на нафту й нафтопродукти на зовнішніх ринках. У серпні ціна нафти виросла на 10 відсотків - зі 104 до 115 дол./бар. Відповідно, нафтопереробні заводи (НПЗ) підняли ціни на свою продукцію.

Вплив зовнішніх факторів є дуже високим. Ціновий тренд на внутрішньому ринку підпорядковується трендові котувань на нафту на світових біржах, незалежно від того чи Україна ввозить готові імпортні нафтопродукти, чи імпортує нафту, щоб переробити її на вітчизняних НПЗ.

- В Україні пальне на заправках почало дорожчати лише у вересні, хоча світові ціни на нафту почали рости ще в серпні. Чим це зумовлено?

- Роздрібні ціни на пальне в Україні не змінюються моментально після росту чи падіння цін на нафту. Між цими подіями існує певний часовий лаг, який може становити 1-2 тижні, інколи й більше. Тривалість цього лагу залежить від обсягів запасів нафтопродуктів на складах трейдерів та від рівня попиту на пальне на ринку.

- Коливання світових цін на нафту впливає на роздрібні ціни в Україні і Європі однаково, чи ми чимось вирізняємось?

- Якщо порівняти, як змінюються ціни на АЗС у європейських державах і заправках в Україні, то картина коливань виявиться майже однаковою. Лише з деяким часовим лагом. Це ілюструє й останнє підвищення. Нафтові ціни у світі стрибнули вгору упродовж серпня, ціни на пальне в країнах ЄС почали зростати також в серпні, а на заправках в Україні бензин і дизпаливо стали дорожчати тільки у вересні. В Україні підвищення цін почалося пізніше через високу конкуренцію на внутрішньому ринку нафтопродуктів, диверсифікацію поставок і запаси пального в операторів.

- До речі, які категорії найбільш вагомі в структурі витрат діяльності АЗС?

- Якщо говорити про структуру ціни пального на АЗС, то найбільші частки у ній припадають на закупівельні ціни від НПЗ (приблизно 60%) і на податки (приблизно 30%). Решта 10% – експлуатаційні витрати, інвестиційна складова, зарплата персоналу тощо.

- Але ж, напевно, не лише зовнішні чинники впливають на ринок? Які фактори чи процеси всередині країни мають визначальне значення?

- Серед внутрішніх чинників, які впливають на ринок, можна виділити слабку технологічну базу українських НПЗ. За останні 10-15 років вони дуже мало вкладали коштів у модернізацію, а в результаті програли конкурентну боротьбу не тільки нафтопереробним підприємствам з держав Євросоюзу, а й тим, що були розташовані на території колишнього СРСР, наприклад, у Білорусі чи Литві.

Саме ця слабка технологічна й економічна спроможність українських НПЗ є головною перешкодою для переходу України на європейські стандарти пального Євро-4 і Євро-5. У результаті на ринку усе ще продається дуже велика кількість низькоякісного пального, а свої потреби у якісному пальному українським споживачам доводиться задовільняти переважно за рахунок якісного імпорту.

- Чи можете Ви спрогнозувати зміни цін на пальне на найближчу перспективу? Чи існують якісь реальні фактори, які можуть гальмувати їх зростання?

- Прогнозувати цінові тренди на пальне дуже складно. Навіть на коротку перспективу. Оскільки, як я вже казав, тут визначальним чинником є світова ціна на нафту. А ціна на нафту є дуже волатильною. Причому під впливом не тільки економічних, але й політичних подій.

В Україні єдиний важіль, за допомогою якого можна певним чином регулювати ціни на пальне, – податкове навантаження. Як відомо, у нас ухвалено закон про плаваючий акциз на нафтопродукти. Згідно з цим законом, акциз знижується, коли ціна нафти піднімається вище позначки 125 USD/барель. І навпаки, якщо нафта падає нижче 105 USD/барель, ставка акцизу збільшується.

- Дякую за розмову

Розмовляв Артем Білоусов (УНІАН)