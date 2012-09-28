В Азербайджані повністю відновлено електропостачання

15:37, 28 вересня 2012
Енергетика
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Електропостачання, перерване сьогодні вранці в ряді районів Азербайджану, повністю відновлено, повідомляє РІА «Новости».

Раніше повідомлялося, що подача електрики відновлена лише в Баку.

За даними "Азеренержі", аварія сталася внаслідок влучення блискавки в підстанцію Азербайджанської теплоелектростанції, що є основним енергооб'єктом республіки, після чого виникла пожежа.

Як заявила прес-служба компанії, удар блискавки пошкодив трансформатор потужністю 330 кВ, в результаті також постраждала протиаварійна автоматика, виникли перебої в системі.

"Завдяки своєчасним заходам енергопостачання міст і районів країни повністю відновлено за короткий проміжок часу", - зазначили в компанії.

Через аварію було перервано рух поїздів бакинського метрополітену, він також відновлений.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці майже половина території Азербайджану залишилася без світла через аварію на ТЕС.

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