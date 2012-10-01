Статистика з Китаю обвалила ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 1 жовтня, ціни на нафту знижуються на тлі зростаючих побоювань щодо падіння попиту на сировину в Китаї.

Зокрема, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,8 долара, або 0,87%, - до 91,39 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,78 долара, або 0,69%, - до 111,61 долара за барель.

Як повідомило Державне управління статистики КНР, індекс ділової активності у виробничому секторі країни продемонстрував у вересні збільшення до 49,8 пункта з 49,2 пункта в серпні. Аналітики очікували зростання до 50,1 пункта, передає Bloomberg.

Крім того, за даними щоквартального "​​Дослідження короткострокового економічного огляду підприємств" Японії, великі підприємства виробничої сфери країни погіршили показники.