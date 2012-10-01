Перший енергоблок Рівненської АЕС підключено до енергомережі

1 жовтня о 06 год. 01 хв. енергоблок №1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі.

Як повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, крім того, у суботу, 29 вересня, о 02 год. 34 хв. енергоблок №1 Запорізької АЕС було підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту.

Також, 1 жовтня о 00 год. 10 хв. енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.

Повідомляється, що 1 жовтня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 700 – 3 910 МВт, РАЕС – 1 930 – 2 340 МВт, ЮУАЕС – 2 785 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС – у межах норми.

Повідомляється також, що минулої доби, 30 вересня, станціями вироблено 232,74 млн. кВт/год електроенергії.