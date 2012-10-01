Китайська Ralls подала в суд на Обаму - заборонив їй будувати вітрові електростанції

Китайська Ralls подає до суду на президента США Барака Обаму, який заборонив компанії будувати вітрові електростанції в штаті Орегон через розташований поруч полігон ВМС США.

Компанія вимагатимме компенсацію за втрачений прибуток. За заявою Ralls, Обама перевищив свої повноваження. Це перший відомий випадок подання судового позову стосовно президента США.

Про заборону Обами стало відомо минулої п'ятниці. Він зобов'язав китайську компанію протягом двох тижнів розібрати всі споруди і в найближчі 90 днів продати всі чотири ділянки, відведені під будівництво вітропарку в Орегоні, передає «Газета.Ru».