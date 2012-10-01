Президент дозволив взяти кредит ЄІБ на повітряну лінію між ЗАЕС та Каховкою

Президент України Віктор Янукович підписав закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»)».

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Дана угода була підписана 16 вересня 2011 року.

Документом передбачено надання Україні кредиту у сумі 175 млн євро на реалізацію проекту “Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська”, який складається з проектування, будівництва та експлуатації нової повітряної лінії 750 кВ довжиною 190 км між Запорізькою АЕС та підстанцією “Каховка” на Півдні України, а також декількох інших об’єктів з передачі електроенергії.

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська»)» (№ 0271). Угодою передбачено надання Україні кредиту на суму 175 млн євро на реалізацію цього проекту.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у вересні 2011 року підписали угоду про фінансування будівництва ліній електропередач (ЛЕП) 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська у обсязі 175 млн. євро.