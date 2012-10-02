Статистика з єврозони і США знизила ціну нафти

На світових торгах у вівторок, 2 жовтня, ціни на нафту незначно впали після зростання напередодні.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,18 долара, або 0,19%, - до 92,30 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,12 долара, або 0,11%, - до 112,07 долара за барель.

На ціні нафти відбилися статдані зі США та єврозони. Індекс ділової активності в галузі промислового виробництва для 17 країн єврорегіону, по остаточній оцінці, у вересні збільшився до 46,1 пункту з 45,1 пункту в серпні. Дані виявилися трохи кращими за прогнози аналітиків.

Крім того, краще прогнозів виявилися дані по індексу ділової активності в промисловості США. Показник ISM Manufacturing у вересні збільшився на 1,9 процентного пункту - до 51,5% з 49,6% в серпні, в той час як експерти очікували збільшення індексу лише до 50%, передає Bloomberg.

У вівторок динаміка цін на "чорне золото" може змінитися після публікації даних по запасах сировини на оптових складах США від Американського інституту нафти (API).