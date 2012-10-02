У Донецькій області за 8 місяців на недержавних малих шахтах постраждали 93 гірники

У Донецькій області за 8 місяців поточного року на малих вугільних підприємствах недержавної форми власності були травмовані 93 працівники, що на 4 випадки більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загинуло 13 людей, що на 4 випадки більше, ніж за 8 місяців 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області.

За словами інспекторів теруправління Держгірпромнагляду, аналіз травматизму із смертельним результатом свідчить, що велика частина випадків (81,9%) сталася з організаційних причин, зважаючи на невиконання працівниками, інженерно-технічним персоналом і керівниками окремих малих шахт своїх функціональних обов'язків у Системі управління виробництвом та охороною праці.

Серед основних порушень: недотримання технології робіт, проникнення в старі гірничі виробки з порушеним кріпленням та атмосферою, неприпустимою для дихання, куріння в гірничих виробках, відсутність медпунктів на території підприємств і непроведення у встановлені терміни медоглядів гірників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.