На Хмельницькій АЕС понад тиждень триває позаплановий ремонт другого енергоблоку

На Хмельницькій атомній електростанції йде восьма доба ремонту другого енергоблоку після позапланового відключення від енергомережі.

Про це повідомляє прес-служба Хмельницької атомної електростанції.

«На енергоблоці № 2 Хмельницької АЕС тривають восьму добу ремонтні роботи», - говориться в повідомленні.

У прес-службі не уточнюють причини аварії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 вересня енергоблок було відключено дією захисту турбіни, пов'язаної з підвищеною вібрацією.

Нагадаємо, 6 вересня 2012 року Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про розміщення, проектування і будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».

Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована в місті Нетішин Хмельницької області, біля річки Горінь. Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей в західному регіоні України. Хмельницька АЕС є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом».

У даний момент на станції є 2 енергоблоки загальною потужністю 2 ГВт.