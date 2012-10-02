Ціна нафти марки Brent тримається на рівні 112 доларів за барель

Ціна на нафту марки Brent тримається поблизу 112 доларів за барель на тлі погіршення прогнозів попиту через повільне зростання світової економіки, повідомляє Reuters.

На 9.55 за київським часом ф'ючерс на нафту Brent подорожчав на 4 центи - до 112,23 долара за барель, а на нафту WTI - подешевшав на 8 центів - до 92,40 долара за барель.

"Я відзначаю продовження тиску на нафту. Пропозиція випереджатиме попит, враховуючи слабкі показники економіки", - сказав керівний директор IHS Purvin & Gertz Віктор Шум.

"Геополітика залишається важливим чинником і може забезпечити підтримку або навіть зростання цін у майбутні місяці", - додав він, вказавши на напружені відносини одного з найбільших постачальників нафти Ірану з країнами Заходу.

Індекс PMI, що відображає активність у виробничому секторі економіки США, у вересні становив 51,5 пункта у порівнянні з 49,6 пункта в серпні при прогнозах економістів у 49,7 пункта.

"Головне завдання США зараз – це зниження безробіття, а для цього потрібне економічне зростання не менш як 3% ", - сказав старший аналітик СМС Markets Рік Спунер.

У другому кварталі американська економіка зросла на 1,3%, і більшість аналітиків прогнозують повільні темпи зростання до кінця року.

Іспанія також залишається в центрі уваги ринку. Країна готова звернутися по фінансову допомогу Євросоюзу в майбутні вихідні, але Німеччина попросила Мадрид почекати, повідомили європейські чиновники Рейтер у понеділок увечері.

Напередодні щотижневих звітів про запаси нафти у США аналітики, опитані Рейтер, передбачають, що минулого тижня запаси зросли на 1,5 мільйона барелів, а запаси бензину і дистилятів трохи знизилися.