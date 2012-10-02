Казахська Dala Group побудувала газовий термінал у Керченському порту за 29 млн дол.

Група компаній Dala Group (Казахстан) побудувала і ввела в експлуатацію в Керчі газовий термінал, через який планується перевалювати до 1 млн тонн зрідженого газу на рік.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Республіканського комітету з транспорту і зв'язку Зера Емірсуїн, термінал, запущений у кінці минулого тижня, складається з причала для наливання зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) у танкери-газовози вантажопідйомністю до 5 тис. тонн, бази зберігання зрідженого газу об'ємом 8 тис. куб. м, лабораторії, станції змішування газів, залізничної інфраструктури.

"У проект вклали 29 мільйонів доларів. Будувати почали у 2010 році", - сказала З.Емірсуїн.

Термінал, розташований у Керченському морському рибному порту, надаватиме послуги з перекачування зрідженого газу із залізничних цистерн для подальшого транспортування морським транспортом до Туреччини і країн Європи.

У планах інвесторів — створення тепличного господарства, яке працюватиме на відходах газу.

Активами об'єкта володіє приватне акціонерне товариство "Азіатсько-європейський газовий термінал" (Керч). Воно створене в 2004 році і здійснює перевалку зріджених вуглеводневих газів з вагоноцистерн у танкери-газовози з проміжним накопиченням партії ЗВГ у ємностях бази зберігання.

Dala Group займається операціями з нерухомістю і видобуванням мінеральних ресурсів у Казахстані та регіонах Росії.