Вугільників будуть фінансувати коштом «Нафтогазу» – Президент підписав закон

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення розміру видатків на заробітну плату працівникам вуглевидобувних підприємств».

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Згідно з повідомленням, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня поточного року, слідом за цим Президент підтримав ініціативу уряду збільшити на 2,1 млрд грн часткове покриття у 2012 році витрат за собівартістю готової товарної вугільної продукції за рахунок збільшення дефіциту держбюджету і скорочення фінансування НАК «Нафтогаз України».

«Передбачено збільшити фінансовий ресурс на 2,1 млрд грн для виплати заробітної плати шахтарям за рахунок облігацій внутрішньої державної позики НАК «Нафтогаз України», - повідомляється у пояснювальній записці до закону.

Згідно з документом, витрати і дефіцит держбюджету збільшено на 2,1 млрд грн. Одночасно зменшено обсяг випуску ОВДП для фінансування «Нафтогазу України» на ті самі 2,1 млрд грн – до 9,9 млрд грн, що збереже узгоджений з Міжнародним валютним фондом дефіцит держфінансів на попередньому рівні.

Уряд пояснював, що в діючому держбюджеті-2012 держпідтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат за собівартістю передбачена в обсязі 7,802 млрд грн.

Передбачалося, що за січень-серпень за цією програмою витрати становитимуть 4,422 млрд грн.

«Проте у зв'язку з тяжким фінансовим станом вуглевидобувних підприємств і з метою забезпечення виплати заробітної плати шахтарям і оплати спожитої електроенергії вони виявилися більше на 1,821 млрд грн», - зазначається у пояснювальній записці до закону.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 липня парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» щодо збільшення витрат на капітальне будівництво і технічне переоснащення вуглевидобувних підприємств», відповідно до якого на ці цілі було додатково направлено 2,2 млрд гривень.

Вуглевидобувні підприємства України за вісім місяців 2012 року збільшили видобуток вугілля до 56,837 млн тонн з 54,051 млн тонн за аналогічний період 2011 року

У 2012 році українська влада ставить за мету добитися збільшення видобутку вугілля до 85 млн тонн.