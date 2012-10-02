«Нафтогаз» має намір купити дві бурові установки за 1,4 млрд дол.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 28 вересня 2012 року оголосила проведення процедури відкритих торгів із придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Згідно з повідомленням, фінансування закупівлі бурових платформ здійснюватиметься за рахунок запозичень компанії й не зажадає залучення бюджетних коштів.
За даними прес-служби, придбання бурових установок дозволить компанії реалізувати плани з геологічного вивчення акваторії Прикерченського шельфу, Скіфської і Фороської ділянок, а також площі Палласа.
Кінцевий термін прийому заявок – 29 жовтня 2012 року.
Довідка УНІАН. У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" придбала плавучу бурову установку майже за 400 млн доларів у британської компанії Highway Investment. За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, видобуток газу на Чорноморському шельфі з використанням самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Петро Годованець» мав початися на початку вересня цього року. Президент України Віктор Янукович відзначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти веж.