Україна планує до 15 листопада домовитися про оренду платформи для прийому ЗГ

Москва. Україна планує до 15 листопада домовитися про оренду плавучої платформи для прийому зрідженого газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації у вівторок, 2 жовтня, в Москві повідомив директор департаменту міжнародної співпраці Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України (Держінвестпроект) Ігор Жовква.

«Переговори ведуться. Я не можу сказати з ким, але це одна зі світових компаній, яка займається такими плавучими платформами вже не один десяток років. Переговори ми плануємо завершити до 15 листопада і вийти на підписання меморандуму», – сказав І.Жовква. При цьому він зазначив, що до цього терміну вже стане ясно, які інвестори братимуть участь в проекті будівництва LNG-терміналу.

За його словами, планується, що перший газ від нових постачальників Україна одержить на початку 2015 року за допомогою такої платформи. І.Жовква зазначив, що до цього терміну треба побудувати необхідну інфраструктуру – поглибити дно, створити портову інфраструктуру, побудувати трубопровід, який з'єднає термінал з магістральними трубопроводами України.

«Це терміни абсолютно реальні», – впевнений І.Жовква.

Крім цього він відзначив, що передбачається, що Україна орендуватиме цю платформу до завершення будівництва LNG-терміналу на березі.

За його словами, на першому етапі через плавучу платформу Україна одержуватиме до 5 млрд. куб. м. газу, а на другому етапі, з моменту спорудження терміналу на березі, цей показник зросте до 10 млрд. куб .м.

Також І.Жовква сказав, що зріджений газ не є «монопольним», і придбанню саме такого палива віддає перевагу все більше і більше країн.

«Безумовно, цей проект реалізується в першу чергу, щоб зменшити залежність від Росії, і ми не приховуємо, що у нас такий проект є. Стратегія будь-якої країни диверсіфікувати постачальників », - сказав він.

За словами представника Держінвестпроекту, зараз Україна веде переговори з різними потенційними постачальниками зрідженого газу – Азербайджаном, Катаром, Алжиром та іншими.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.