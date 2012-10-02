«Київенерго» скоротило борг перед «Нафтогазом» на 305,7 млн грн - до 287,3 млн грн

Компанія «Київенерго» зменшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 305,7 млн. грн - до 287,3 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія перерахувала ці кошти 1 жовтня 2012 року.

Як наголошується в повідомленні, ці кошти є частиною одержаної «Київенерго» компенсації із різниці між чинними тарифами на теплову енергію для потреб населення в Києві і собівартістю її виробництва.

«Кошти надійшли на рахунок компанії від Київської міської державної адміністрації 1 жовтня. КМДА у свою чергу одержала їх у вигляді субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах згідно з ухвалою Кабінету міністрів України №517 від 11.06.2012 г.», - сказано в повідомленні.

Таким чином, з урахуванням цієї компенсації, заборгованість бюджету із різниці в тарифах перед «Київенерго» зменшилася до 1,564 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні-серпні 2012 року «Київенерго» перерахувало «Нафтогазу» 1,336 млрд грн за газ, спожитий на виробництво теплової енергії для потреб населення. Ці кошти були одержані компанією як компенсація різниці в тарифах.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДПЕК.

ДПЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДПЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерування і продажу електроенергії.