Глава Луганської ОДА заявляє про зміну власника Лисичанського НПЗ

Голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк заявляє про зміну власника на одному з найбільших вітчизняних нафтопереробних заводів Лисичанському НПЗ.

Про це В.Пристюк повідомив у ході медіаконференції на телеканалі Луганської обласної телерадіокомпанії.

Більше того, голова Луганської ОДА повідомив, що на даний момент новий власник заводу займається ремонтом обладнання.

«Зараз новий власник Лисичанського НПЗ займається ремонтом обладнання, чекаючи підсумків міжнародного аудиту, який поставить «крапку» в питанні власності на підприємство», - заявив В.Пристюк.

Проте луганський губернатор не уточнив, хто саме зараз є новим власником Лисичанського НПЗ.

«Ми плануємо, що вже з середини листопада цього року Лисичанський нафтопереробний завод почне працювати майже на повну потужність», - пообіцяв В.Пристюк, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, і керівництво країни, і обласна влада докладають усіх зусиль, щоб запустити виробництво у найкоротші можливі для цього терміни.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Луганської області чекає, що Лисичанський нафтопереробний завод ("ЛІНИК", м. Лісичанськ, Луганська область), який з березня 2012 року припинив свою діяльність за ініціативою власника підприємства - компанії ТНК-ВР, зможе відновити роботу в жовтні поточного року.

Російсько-британська ТНК-ВР веде переговори з декількома претендентами про продаж Лисичанського нафтопереробного заводу в Україні.

При цьому виконавчий директор компанії Герман Хан відмовився коментувати інформацію про те, що одним із претендентів на купівлю Лисичанського НПЗ є український бізнесмен Дмитро Фірташ (власник Group DF, що об'єднує хімічні і газопостачальні активи).

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ є другим за потужністю в Україні, здатний щороку переробляти 16 млн. тонн нафти.

2011 рік завод завершив з чистим прибутком 110,693 млн. грн.

Група ТНК-ВР входить до десятки найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була втворена в 2003 році ц результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР у Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Комерс» – керівний центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; ПрАТ «ЛІНИК» (Лисичанский НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).